Monza, torna Di Gregorio: le ultime verso il Sassuolo

Il Monza si prepara per il prossimo impegno di Serie A, nella 22ª giornata i biancorossi di Raffaele Palladino affrontano all'U-Power Stadium il Sassuolo (domenica 28 gennaio, ore 15). L'obiettivo dei brianzoli è quello di rialzarsi dopo le due pesanti sconfitte con Inter (1-5) ed Empoli (3-0 per i toscani) e c'è una risorsa in più a disposizione.



TORNA DI GREGORIO - La buona notizia per il Monza infatti è il recupero lampo di Michele Di Gregorio. Il portiere classe '97 ha saltato le ultime due partite per la forte contusione alla coscia rimediata contro il Frosinone il 6 gennaio (19ª giornata di campionato), ma ora il problema è smaltito. Come riferito da Monza-News, l'ex Inter ha disputato tutta la partitella ed è quindi da considerarsi recuperato per la sfida con il Sassuolo. A confermarlo anche il suo compagno di squadra Lorenzo Colombo con una storia su Instagram: "Welcome back", scrive l'attaccante.



DI GREGORIO O SORRENTINO: CHI GIOCA? - Sorride Palladino, che contro il Sassuolo potrà decidere se rilanciare subito Di Gregorio, portiere titolare della squadra, o se dare fiducia per un altro turno al vice che lo ha sostituito, Alessandro Sorrentino, e rinviare il rientro alla partita seguente contro l'Udinese (sabato 3 febbraio, ore 15).