L'infortunio di Gianluca Caprari è serio, una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che costringerà l'attaccante a operarsi, nei prossimi giorni, a Barcellona. Una tegola che può cambiare i piani del Monza, pronto a valutare ora il mercato degli svincolati per dare a Palladino un altro attaccante. Con un nome già cerchiato in rosso sulla lista di Adriano Galliani: quello di Alejandro Gomez.



LA PISTA SI RIAPRE - Il Papu, 36 anni il prossimo febbraio, lo scorso 1 settembre ha rescisso il contratto con il Siviglia e non è una novità per i brianzoli, che hanno valutato il profilo dell'argentino nel corso delle scorse settimane. Nove giorni fa Galliani aveva chiuso le porte a questa possibilità, ma l'infortunio di Caprari ha cambiato le carte in tavola e convinto il Monza a riprendere in mano il dossier: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, in queste ore i biancorossi stanno ripensando al possibile approdo di Gomez. Nulla di definito e valutazioni in corso da entrambe le parti, nel frattempo il Papu continua ad allenarsi privatamente per essere pronto a tuffarsi in un nuovo progetto, con diverse chiamate già arrivate nelle ultime settimane (Metz in Francia, Fatih Karagumruk in Turchia e dall'Arabia Saudita): l'ipotesi Serie A torna a prendere quota.