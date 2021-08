Dopo una breve esperienza al Bologna durante lo scorso campionato, Valentin Antov è tornato al club proprietario del suo cartellino, ovvero il Cska Sofia. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, il centrale classe 2000 può tornare presto in Italia: il Monza per lui ha avviato una trattativa con i bulgari che è in fase di chiusura.