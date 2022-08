Monza-Udinese (venerdì 26 agosto alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la terza giornata di campionato in Serie A. Senza gli infortunati Pablo Marì e Ranocchia in difesa, Stroppa è alle prese con il dubbio Pessina. Dall'altra parte assente lo squalificato Perez.



PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Marrone, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Petagna, Caprari.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.