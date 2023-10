Monza-Udinese (domenica 29 ottobre con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. Sulla panchina dei friulani è tornato Cioffi al posto dell'esonerato Sottil, che ha lasciato la squadra in zona retrocessione al terzultimo posto in classifica con 6 punti, la metà rispetto ai padroni di casa.



LE ULTIME - Oltre all'infortunato Izzo, Palladino deve fare a meno dello squalificato D'Ambrosio, espulso nella trasferta persa a Roma. Dall'altra parte assenti Brenner, David, Deulofeu, Ebosse ed Ehizibue. Da valutare le condizioni di Lovric.



PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Joao Ferreira, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Cioffi.