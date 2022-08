Caos a Monza, dopo l'ultima partita di Serie A tra i padroni di casa e l'Udinese, lo scorso venerdì: sono sei i tifosi arrestati dalla Digos per i tafferugli post-match.



LA RICOSTRUZIONE - Dopo la vittoria dell'Udinese per 2-1, una ventina di ultras friulani, a bordo di 4 minivan, hanno raggiunto una trentina di ultras monzesi davanti alla Cascina Cantalupo, in viale Sicilia, iniziando una rissa, chiusa dall'intervento delle forze dell'ordine. Dopo aver analizzato i video, la Digos è risalita a sei tifosi coinvolti, arrestati per rissa aggravata tra Monza, Udine, Venezia e Pordenone. I tre ultrà monzesi, due 44enni e un 19enne, hanno alle spalle precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, rissa, manifestazioni non preavvisate ed erano già stati colpiti da Daspo. I tre udinesi, un 48enne, un 42enne e un 22enne, vivono rispettivamente nelle province di Pordenone, Venezia ed Udine. Quattro delle sei persone arrestate sono ai domiciliari, le altre due sono state rimesse in libertà e indagate a piede libero.



L'ALTRO EPISODIO - La questura sta indagando anche su un altro grave episodio, avvenuto nel post-partita, con una famiglia friulana aggredita da una trentina di ultras del Monza. La famiglia, composta da 7 persone, stava cenando in un ristorante a Monza quando i supporter monzesi, allertati da un altro tifoso, sono arrivati al ristorante per aggredirli: la polizia è intervenuta su segnalazione e sono in corso le identificazioni.