E' il centrocampista Gianluca Barba il secondo acquisto stagionale della squadra di Mister Zaffaroni.

Nato a Fiorenzuola D'Arda (Piacenza) il 28 febbraio 1995, proviene dal Pescara ma nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Pro Piacenza, dove nello scorso campionato ha collezionato 33 presenze con 6 reti all'attivo.

La sua carriera calcistica è cominciata nel vivaio del Piacenza, per poi passare all'Atalanta dove ha giocato con le formazioni Berretti e Primavera. Da lì il passaggio alla Pro Piacenza (serie C), una parentesi di 6 mesi ancora al Piacenza (serie C) per poi tornare alla Pro.

Queste le prime parole da biancorosso di Gianluca: "Sono molto contento di arrivate in un Club come il Monza, che ho sempre affrontato da avversario temibile fino dai tempi del settore giovanile. E' la mia prima esperienza lontano da casa, anche se Piacenza non si può proprio considerare lontano. Non vedo l'ora di scendere in campo con questa maglia davanti a questa importante tifoseria !"