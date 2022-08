"AC Monza comunica che Davide Bettella si trasferisce al Palermo a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione. Il difensore veneto ha collezionato 28 presenze con due reti in biancorosso, centrando la storica promozione in Serie A. In bocca al lupo Davide!"



Con questo comunicato il Monza saluta Bettella, che va a rinforzare la squadra rosanero impegnata stasera in Serie B contro il Bari.