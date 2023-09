Il Monza ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Armando Anastasio alla Casertana. Il giocatore nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Pro Vercelli.



"AC Monza comunica il trasferimento di Armando Anastasio alla Casertana a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024.

Arrivato in Brianza nel gennaio 2019, il terzino napoletano vanta 50 presenze e 4 reti in biancorosso.

In bocca al lupo ad Armando per la sua nuova avventura!"