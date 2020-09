A.C Monza comunica la cessione a titolo definitivo di Cosimo Chiricò all'Ascoli. All'attaccante classe '91, arrivato a Monza nel gennaio 2019 e grande protagonista della cavalcata promozione della scorsa stagione, i ringraziamenti per le emozioni vissute insieme e un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura!



In uscita anche il centrocampista Simone Iocolano (classe 1989, il primo acquisto dell'era Berlusconi nell'ottobre 2018) si trasferisce a titolo definitivo al Lecco.