Tramite un comunicato ufficiale, il Monza ha annunciato l'arrivo di Luca Mazzitelli, centrocampista, dal Sassuolo: ". Nato a Roma il 18 novembre 1995, è un prodotto del settore giovanile della Roma con cui ha debuttato in Serie A a 18 anni. Dopo una stagione al Sudtirol in Lega Pro, dove è stato allenato per poche partite da Giovanni Stroppa, ha fatto il suo esordio in Serie B col Brescia. Nel 2016 è stato acquistato dal Sassuolo con cui ha giocato per due anni disputando anche 4 gare in Europa League, prima del prestito al Genoa. Dopo un’altra parentesi in Emilia e un’esperienza alla Virtus Entella, nella scorsa stagione ha collezionato 34 presenze con 5 gol in Serie B col Pisa. Sono 49 complessivamente i suoi gettoni in Serie A con un gol all’attivo e 88 in Serie B con 13 reti. Vanta anche 7 presenze con l'Italia Under 21. Benvenuto Luca!". Nella foto, il giocatore in compagnia di Adriano Galliani e dell'agente Valerio Giuffrida.