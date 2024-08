Monza, UFFICIALE: ecco finalmente il nuovo portiere

Getty Images

Iltrova finalmente il rinforzo tra i pali: è stato infatti raggiunto l'accordo con ilper il trasferimento in biancorosso - a titolo temporaneo - di Stefano, che giocherà quindi in Brianza per la stagione.Ecco la nota dei lombardi:"Stefano Turati è un nuovo giocatore del Monza.Il portiere lombardo arriva dal Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.Nato a Milano il 5 settembre 2001, cresce nelle giovanili dell’Inter, dove rimane per nove anni.Nel gennaio 2018 viene acquistato dal Sassuolo, con cui debutta in Serie A nel 2-2 in casa della Juventus del 1 dicembre 2019.

Una partita in cui è protagonista con grandi parate e diventa il primo portiere nato dopo il 2000 a esordire in Serie A.Scende in campo anche sette giorni dopo in Sassuolo-Cagliari.Dopo una stagione in prestito alla Reggina, nell’estate 2022 si trasferisce sempre a titolo temporaneo al Frosinone.Con i ciociari conquista subito la Promozione in Serie A, chiudendo il campionato di Serie B con il record di 20 clean sheet.Il prestito col Frosinone viene confermato per il 2023-24, in cui colleziona 31 presenze in Serie A, confermando tutta la sua forza e il suo carisma.Un campionato dove giocherà ancora in questa stagione, con la maglia del Monza".

Di seguito, anche: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025, il calciatore Stefano TURATI (’01, portiere) al Monza Calcio. La società augura a Stefano le migliori fortune umane e professionali".