Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, è il nuovo presidente del Monza in serie C.



COMUNICATO UFFICIALE - Il Consiglio di Amministrazione della S.S. Monza 1912, riunitosi oggi, ha esaminato e approvato il bilancio del secondo semestre 2018.

Il C.d.a. ha inoltre accolto le dimissioni del presidente Nicola Colombo e in seguito cooptato come nuovo membro del consiglio Leandro Cantamessa.

Infine è stato nominato presidente della società il consigliere Paolo Berlusconi.



A nome dell'intera società, delle squadre e di tutti i dipendenti e collaboratori della S.S. Monza 1912, il Consiglio ha ringraziato Nicola Colombo per l’impegno e lo sforzo profusi riportando la società nel calcio professionistico, oltre che per la preziosa collaborazione nel favorire l’ingresso dell’azionista Fininvest e l’inizio di una nuova, importante fase nella storia del Club.