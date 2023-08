Rinnovo in casa Monza: Mota Carvalho ha firmato un nuovo contratto quadriennale. Ecco il comunicato del club.



"AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Dany Mota Carvalho fino al 30 giugno 2027. Arrivato in Brianza nel gennaio 2020, l’attaccante portoghese è stato tra i protagonisti dell’emozionante doppia Promozione dalla Serie C alla Serie A. Mota Carvalho in biancorosso ha finora collezionato 104 presenze e 26 reti, tra cui la prima storica segnata dal Monza in Serie A, il 13 agosto 2022 contro il Torino".