Ora è ufficiale. Andrea Colpani ha rinnovato il suo contratto con il Monza sino al 30 giugno 2028.



IL COMUNICATO - "AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Andrea Colpani fino al 30 giugno 2028.



Dal suo arrivo nell’estate 2020, il centrocampista bresciano ha collezionato 94 presenze con 10 reti in biancorosso, vivendo da protagonista la prima storica Promozione del Club in Serie A, dove ha poi confermato tutto il suo talento.



Complimenti Andrea!"