Dopo le visite mediche di oggi, Armando Izzo (foto Buzzi) è ufficialmente un giocatore del Monza. Il difensore classe '92 torna in biancorosso dove aveva già giocato la stagione scorsa in prestito dal Torino. A confermarlo è una nota del club: "Armando Izzo è di nuovo un giocatore del Monza. Il difensore ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2026. Arrivato al Monza in prestito nell’ultimo giorno del mercato estivo 2022, nella scorsa stagione Izzo è stato uno dei grandi protagonisti dello splendido campionato della squadra di Raffaele Palladino, collezionando 31 presenze e un gol. Grinta, carisma ed esperienza: il Monza riabbraccia uno dei suoi leader, un vero uomo spogliatoio, e questa volta lo fa a titolo definitivo. Bentornato Armando!".



I DETTAGLI - Izzo ha firmato un contratto di tre anni da 3 milioni di euro a stagione. Torna al Monza col quale nella scorsa stagione aveva totalizzato 31 presenze e un gol, decisivo per la vittoria nello scontro salvezza contro l'Empoli.