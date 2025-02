Monza, ufficiale Keita Balde: i dettagli del contratto

Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L'attaccante classe 1995 torna in Serie A dopo tre anni dall'utima esperienza con il Cagliari nella stagione 2021/22, chiusa con tre gol in 26 partite.

PRECEDENTI - L'ex Lazio, Inter e Sampdoria ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 dopo aver convinto i brianzoli nei primi allenamenti svolti sotto la guida di Alessandro Nesta. Arriva da svincolato in seguito ai sei mesi giocati al Sivasspor in Turchia, chiusi con un gol in undici partite.

IL COMUNICATO - Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025.

