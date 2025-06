Getty Images

11 presenze e 2 reti nella (mezza) stagione del ritorno in Serie A diattaccante ex Lazio e Inter che ha deciso di unirsi alla causa delda svincolato e provare a salvare i brianzoli. Non ci è riuscito, ma dopo un infortunio in primavera ha segnato il goal della vittoria a Udine e consolidato un feeling che lo ha portato a firmare un rinnovo biennale con i biancorossi retrocessi in Serie B.. Arrivato in Brianza lo scorso febbraio, l’attaccante ha collezionato 11 presenze e 2 reti in biancorosso, distinguendosi per il suo talento e la sua personalità dentro e fuori dal campo. L’avventura insieme continua, complimenti Keita!