. Tramite un comunicato ufficiale, infatti, il club brianzolo ha annunciato l'arrivo dell'attaccante bresciano, svincolato dopo l'ultima esperienza proprio con la maglia delle Rondinelle."A rinforzare il Monza arriva Mario Balotelli, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2021. L’attaccante numero 45 è il giocatore italiano in attività che conta più reti con la maglia della Nazionale, 14, in 36 presenze. Suo anche il gol decisivo nell’ultima vittoria azzurra ai Mondiali, Italia-Inghilterra 2-1 del 14 giugno 2014. Vanta 141 presenze con 52 gol in Serie A, e 36 gare in Champions League con 10 reti. Nato a Palermo il 12 agosto 1990, cresce nel Settore Giovanile del Lumezzane, dove debutta a soli 15 anni in Serie C. Nell’estate 2006 passa all’Inter con cui vince lo Scudetto Primavera da protagonista, e nella stagione 2007-08 esordisce in Serie A a 17 anni, entrando stabilmente a far parte della Prima squadra che vince lo Scudetto. Lascia i nerazzurri nell’estate 2010 dopo aver conquistato altri due Scudetti, una Champions League, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, con 86 presenze e 28 gol. Poi arriva l’esperienza in Inghilterra col Manchester City, dove in tre stagioni aggiunge al suo ricco palmares una Premier League, una Fa Cup e un Community Shield: 80 le sue presenze col City con 30 gol. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani lo riportano in Italia nel gennaio 2013, e lui contribuisce a portare il Milan in Champions League segnando 12 reti in Campionato. Dopo un anno e mezzo in rossonero, con 26 gol realizzati in Serie A, e una nuova prestigiosa esperienza in Inghilterra, col Liverpool, nel gennaio 2016 torna al Milan, dove viene allenato anche da Cristian Brocchi, che ora ritrova al Monza insieme all’ex compagno rossonero Prince Boateng. Dal 2016 al 2019 arricchisce il suo curriculum con l’esperienza in Francia, prima al Nizza e poi al Marsiglia: con 41 reti diventa il secondo miglior marcatore italiano di sempre nella storia della Ligue 1. Nell’agosto 2019 lo riaccoglie la Serie A: nel Brescia gioca 19 gare siglando 5 reti. Balotelli é uno dei 7 soli calciatori che dal primo gennaio 2000 ad oggi vanta almeno 20 gol in 3 dei top-5 campionati europei. Benvenuto Mario!".Balotelli approda in Brianza fino a giugno a parametro zero. Per lui un ingaggio da 400 mila euro.