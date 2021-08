Maric in prestito al Crotone: in bocca al lupo Mirko! https://t.co/QCXYrjAVCt pic.twitter.com/T7rfGz8JYc — AC Monza (@ACMonza) August 17, 2021

lascia il: ufficiale il trasferimento ain prestito con diritto di riscatto. Il comunicato:Mirko Maric si trasferisce al Crotone a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione. L'attaccante croato, approdato in Brianza nell'estate 2020, ha collezionato 23 presenze in maglia biancorossa. In bocca al lupo Mirko!