Monza scatenato sul mercato. Il club di Silvio Berlusconi vuole essere una delle protagoniste della Serie B e ha annunciato un nuovo acquisto: "Grande colpo in difesa per i biancorossi: dal Corinthians arriva a titolo definitivo il brasiliano Carlos Augusto Zopolato Neves", si legge sul sito ufficiale.



"Nato il 7 gennaio 1999 a Campinas, nello Stato di San Paolo, il terzino ha fatto tutta la trafila nelle Giovanili del Corinthians, con cui ha debuttato in prima squadra a 19 anni. In totale sono 31 le presenze col club brasiliano con 1 rete, e nel suo palmarès figura per due volte la vittoria del campionato Paulista (2018,2019).



Ha indossato anche per 6 partite la maglia della Nazionale del Brasile Under 20.



Benvenuto Carlos!".