Monza, UFFICIALE: rinnova un centrocampista

Giornata di rinnovi in casa Monza, col club brianzolo che ha comunicato il prolungamento del centrocampista Warren Bondo. Classe 2003, nel giro delle nazionali giovanili della Francia, in questa stagione di Serie A ha collezionato un totale di 12 presenze agli ordini di Raffaele Palladino.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato della società: "AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Warren Bondo fino al 30 giugno 2027.



Arrivato nell’estate 2022, il giovane centrocampista francese ha confermato in biancorosso tutto il suo talento, collezionando 16 presenze in Serie A.



Un percorso di crescita costante, che continuerà con il Monza".



Complimenti Warren!".