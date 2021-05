AC Monza e Cristian Brocchi hanno deciso in piena armonia di risolvere anticipatamente il loro rapporto.



AC Monza ringrazia Cristian Brocchi per l’appassionato lavoro svolto e gli augura ogni successo per la sua futura carriera. pic.twitter.com/ZAn5ZowzJp — AC Monza (@ACMonza) May 28, 2021

. Questo il comunicato ufficiale del club brianzolo, che non ha centrato la promozione in Serie A in questa stagione: "ACe Cristianhanno deciso in piena armonia di risolvere anticipatamente il loro rapporto.AC Monza ringrazia Cristian Brocchi per l’appassionato lavoro svolto e gli augura ogni successo per la sua futura carriera".