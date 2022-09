Il Monza ha ufficializzato sul proprio sito internet l'arrivo del difensore Armando Izzo dal Torino: "Il sedicesimo nuovo acquisto dell'estate del Monza è Armando Izzo, che arriva dal Torino a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023.



Difensore di grande temperamento ed esperienza, vanta 202 presenze in Serie A con 9 reti. Nato a Napoli il 2 marzo 1992, esordisce tra i professionisti con la Triestina in Lega Pro nel 2011.

Nel gennaio 2012 viene ceduto in comproprietà all’Avellino, dove nella stagione successiva vince il campionato di Serie C. Con il club irpino debutta in Serie B, collezionando subito 30 presenze. Nell’estate 2014 approda al Genoa, dove esordisce in Serie A e diventa un elemento fondamentale della retroguardia rossoblù. In quattro stagioni col Grifone gioca 101 partite segnando due gol.



Nell’estate 2018 comincia la sua avventura col Torino. In granata debutta in Europa nel turno preliminare di Europa League e grazie alle sue prestazioni conquista anche la convocazione in Nazionale dove gioca tre partite. Dopo 115 presenze complessive con 9 reti segnate, Izzo lascia ora il Torino per intraprendere una nuova avventura col Monza. Benvenuto Armando!".