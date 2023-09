Tegola per il Monza che perde per un lungo infortnio Gianluca Caprari. L'attaccante che si era fermato per una brutta distorsione al ginocchio ha in realtà riportato una rottura del legamento crociato anteriore e si dovrà operare.



“Nei prossimi giorni Gianluca Caprari si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore“.