Nuovo colpo per il Monza. Questo il comunicato ufficiale: "Un altro forte difensore per la difesa biancorossa, è Filippo Scaglia. Nato a Torino il 31 Gennaio 1992, dopo la trafila nelle giovanili della squadra granata, ha maturato le prime esperienze tra i professionisti con le maglie di Bassano e Cuneo. In seguito il passaggio al Cittadella, dove gioca le ultime 6 stagioni (5 in serie B e una in Lega Pro) raggiungendo più di 100 presenze in cadetteria. Il difensore si è legato al Monza fino al 30 Giugno 2021".