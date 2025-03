Monza, ultima carta per la salvezza: Galliani prende un mental coach

Getty Images

Monza, ultima carta per la salvezza: preso un mental coachUltimi mesi di campionato decisivi per il Monza, per molti già con un piede in Serie B:, 15 punti e a -10 dalla zona salvezza; due sole vittorie in campionato, terzo peggior attacco (24 reti) e terza peggior difesa (49 gol subiti). La situazione è complicatissima, ma proveranno fino alla fine a scalare quella parte di classifica per conquistare una salvezza a oggi sempre più lontana. I giocatori presi sul mercato non sono riusciti a far fare il salto di qualità alla squadra, l'addio di Palladino ha lasciato un vuoto in panchina e ora il Monza dovrà trovare una svolta per provare a salvarsi.

- Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, l'ultima idea di Adriano Galliani è quella di mettere dentro un mental coach per lavorare sull'aspetto psicologico dei giocatori.e la speranza da parte della società è che toccando le corde giuste si possa sistemare la situazione. La scelta dell'ad è stata fatta per ritrovare un po' d'ordine all'interno dell'ambiente e cercare di tirare fuori il massimo da tutti i giocatori.

- Il primo esame per il mental coach è la: tre scontri-salvezza che potrebbero diventare decisivi. Poi un tour de force contro Napoli (in casa), Juventus (a Torino) e Atalanta (di nuovo in casa). Le ultime partite del campionato saranno con Udinese ed Empoli, prima di chiudere la stagione a San Siro contro il Milan.