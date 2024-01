Monza: un centrocampista piace all'Al-Ittihad

Le ottime prestazioni di José Machin del Monza in Coppa D’Africa con la Guinea Equatoriale, con cui ha raggiunto gli ottavi di finale, hanno attirato le attenzioni di molti club arabi, soprattutto dell’Al-Ittihad. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.



IL PUNTO- Il percorso che ha fatto in Coppa d’Africa con la sua nazionale è stato molto buono , normale quindi che qualche club possa interessarsi al calciatore. Anche perché non sta trovando molto spazio al Monza solamente 9 presenze per lui( il 9% da titolare), in virtù anche dell’abbondanza per Palladino sia nella linea mediana, con capitan Pessina e Gagliardini oltre ad Akpa Akpro e alla crescita di Warren Bondo, sia nella trequarti dove oltre ad Andrea Colpani e l’esplosione di Valentin Carboni nel mercato di gennaio sono arrivati anche Zerbin e Daniel Maldini. Lo spazio per lui potrebbe quindi ridursi ulteriormente. Il suo contratto con i brianzoli scadrà nel 2026. Intanto per sfoltire il reparto offensivo dei movimenti sono stati fatti: infatti Mirko Maric ha lasciato il Monza e si è trasferito al Rijeka fino al termine della stagione.