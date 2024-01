Milan, intrecci sul mercato in difesa con il Monza

Daniele Longo

Il Monza ha ottenuto una promessa dal Milan: nei prossimi giorni le parti chiuderanno la trattativa per Davide Bartesaghi. Il canterano rossonero si traferirà in Brianza in prestito.



Intanto, dopo il ritorno di Matteo Gabbia al Milan, il Villarreal si è messo sulle tracce di un altro difensore italiano. Nel mirino del club spagnolo c'è Luca Caldirola del Monza, classe 1991 ex Inter e Werder Brema.