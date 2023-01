Il Monza pesca sul mercato dei croati. Oltre all'ala Josip Brekalo (Wolfsburg) può arrivare il terzino destro Josip Juranovic (Celtic). L'alternativa è rappresentata dal serbo dell'Hellas Verona, Darko Lazovic.



In uscita il mediano greco Antonis Siatounis (classe 2002) passa alla Virtus Entella in Serie C.