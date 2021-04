L'1-1 casalingo di questo pomeriggio contro il Pescara, obiettivo dichiarato di inizio stagione del patron Silvio Berlusconi e dell'amministratore delegatodopo la guarigione dal Covid.- Una presenza importante per testare dal vivo la reazione del gruppo dopo la pesante sconfitta per mano del Venezia e il deludente pari contro la Virtus Entella;(foto Ansa)in queste ore, qualora i vertici del Monza decidessero di dare una sterzata a questo punto del campionato e tentare una complicata rimonta nei confronti del Lecce, con lo scontro diretto previsto per il prossimo 24 aprile, alla terzultima.- anche contro il Pescara il Monza è stato spesso in balia dell'avversario -Il contratto dell'ex giocatore e allenatore del Milan scade il prossimo 30 giugno e ad oggi le chance di un prolungamento sono estremamente ridotte. Servirebbe una svolta immediata e forse impensabile per cambiare un copione già scritto, ma l'impressione è che il tempo a disposizione sia scaduto e che da oggi inizi quello dei rimpianti.