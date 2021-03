Questo il report odierno del Monza dopo l'allenamento: "Dopo il rientro nella tarda serata di ieri da Frosinone, i biancorossi si sono ritrovati in mattinata per un allenamento in vista del prossimo impegno, sabato alle 18 contro il Pordenone all'U-Power Stadium.



Lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato allo Stirpe, mentre tutti gli altri sono scesi sul campo.



Attivazione motoria, rondos e possessi palla, prima di una partita mista otto contro otto.



Rientrati in gruppo Boateng, Balotelli e Pirola.



Domani è previsto un allenamento alle 14.30, a due giorni dalla sfida col Pordenone che sarà costretto a saltare l'ex Diaw, squalificato per una giornata dopo l'ammonizione rimediata da diffidato contro il Frosinone.