Getty Images

Monza, Valoti a un passo dalla Cremonese: i dettagli

40 minuti fa



Alla ricerca di spazio e minutaggio, Mattia Valoti è pronto ad avventurarsi in una nuova avventura nel campionato di Serie B, dove nelle ultime stagioni è stato tra i grandi protagonisti (andando sempre in doppia cifra nelle tre esperienze precedenti) con le maglie di Pisa, SPAL e Monza.



Il centrocampista azzurro classe '93, infatti, può lasciare il club brianzolo (dove ha un contratto in scadenza a fine stagione) e accasarsi alla Cremonese, dopo il mancato passaggio alla Sampdoria a causa di mancato accordo sui termini contrattuali e di ingaggio). Sembra a un passo la fumata bianca della trattativa, come riporta Sky Sport, con il passaggio dal Monza alla Cremonese in prestito con opzione di riscatto. Il giocatore (era stato proposto in uno scambio con Sepe e con la Salernitana) rinnoverà il contratto prima di firmare con i grigiorossi.