Monza-Hellas Verona (domenica 6 novembre con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 13esima giornata di campionato in Serie A, il terzultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.



PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Marlon, Carlos Augusto; Ciurria, Rovella, Sensi, Birindelli; Pessina, Caprari; Petagna. All. Palladino.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Gunter, Cabal; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Kallon, Lasagna; Henry. All. Bocchetti.