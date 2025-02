Monza-Verona LIVE dalle 15: Palacios subito titolare, Dany Mota unica punta. Belahyane dal 1', Mosquera con Sarr

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Salvatore Bocchetti, che affronta i gialloblù da grande ex, ha bisogno dei 3 punti dopo i 4 ko nelle ultime 5 giornate per abbandonare l’ultimo posto in classifica e rilanciarse le proprie chance. Anche l’Hellas, che ha vinto solo una delle ultime cinque gare, prova a ripartire dal pari di Venezia per approfittare del ko di ieri del Parma, sconfitto a domicilio dal Lecce.(3-4-2-1): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Sensi, Kyriakopoulos; Ciurria, Vignato; Mota. All. Salvatore Bocchetti(3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Thatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Paolo Zanetti: Massa: -