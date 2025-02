Getty Images

Monza, via Bocchetti: Galliani richiama Nesta in panchina

Alessandro Di Gioia

48 minuti fa

11

Le riflessioni in casa Monza dopo la brutta sconfitta per 5-1 all'Olimpico di Roma contro la Lazio hanno portato a un clamoroso ribaltone sulla panchina biancorossa: Salvatore Bocchetti infatti è a un passo dall'esonero, torna Alessandro Nesta, allenatore con cui i brianzoli hanno iniziato il campionato.



TERZO CAMBIO - Terzo cambio della stagione, con Adriano Galliani che ha deciso di richiamare il vecchio tecnico, dopo i risultati deludenti ottenuti dall'ex Verona: in questo momento il Monza è ultimo in Serie A con appena 13 punti conquistati in 24 partite giocate. Per Bocchetti una sola vittoria, contro la Fiorentina, e ben sei sconfitte in sette partite sulla panchina dei brianzoli, con soli tre punti ottenuti.