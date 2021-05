Ci riproverà l’anno prossimo, una volta smaltita la delusione per la semifinale play-off persa contro il Cittadella. Il Monza si lecca ferite ma guarda già alla prossima stagione che dovrà essere quella della promozione in serie A.e progetta una nuova campagna acquisti di primissimo livello per affrontare al meglio una serie B che vedrà la concorrenza di club molto ambiziosi come il Parma americano.I tifosi brianzoli hanno chiesto, sui social, l’esonero di Christian Brocchi. E verranno accontentati. Sono ore di riflessione in casa Monza alla ricerca del miglior profilo possibile per un campionato lungo e difficile come quello della serie B.Pippo conosce bene la categoria e sa come fare la differenza avendo centrato la promozione due anni con il club sannita e sfiorato l’impresa con il Venezia.