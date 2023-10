Samuele Vignato, attaccante del Monza, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria contro la Salernitana (3-0 il risultato finale): "Ringrazio il mister per la fiducia, mi ha detto di fare quello che so fare. I miei compagni mi hanno aiutato a rimanere tranquillo. Galliani? Mi ha fatto i complimenti. Sono molto emozionato per questo primo gol in Serie A".