Con un blitz a sorpresa il Monza ha chiuso per un nuovo acquisto: dal Sassuolo in arrivo, esterno sinistro classe '96 che in quella fascia può giocare in tutte le posizioni dalla difesa alla trequarti. Il giocatore greco sta svolgendo in queste ore le visite mediche prima di firmare il contratto con il club biancorosso e iniziare una nuova avventura.- L'arrivo di Kyriakopoulos potrebbe essere legato all'eventuale cessione di(ci sono un paio di piste concrete in Bundesliga), poi può provare l'accelerata per il classe '99 che l'anno scorso è stato uno dei migliori difensori della Serie A.