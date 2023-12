L'avventura di Giorgio Cittadini al Monza non è iniziata al meglio. Il difensore centrale classe 2002 di proprietà dell'Atalanta non ha infatti giocato neanche un minuto dal suo arrivo a inizio luglio. Secondo Sky Sport, per lui si apre la possibilità di un ritorno in Serie B al Modena, squadra dove si era messo in evidenza nella scorsa stagione. Gli emiliani ci fanno un pensiero già per gennaio.