Il Monza a un passo dall'Europa fa gola a tanti, i big restano?

Stefano Peduzzi

E’ un momento d’oro per il Monza, forse il migliore da quando la squadra brianzola è in serie A come classifica e come prestazioni. Salvo virtualmente da un pezzo, Raffaele Palladino, per il secondo anno di fila, sta cullando il sogno europeo. Il Monza si trova a -5 dal settimo posto con tanti scontri diretti nelle ultime partite di campionato.

E sul club brianzolo, come riportato nelle scorse ore da diversi organi di stampa, hanno attirato attorno a sè le attenzioni di diversi gruppi internazionali che vorrebbero succedere a Fininvest e alla famiglia Berlusconi, argomento del quale avevamo parlato nei mesi scorsi su calciomercato.com.



In primis c’è il fondo arabo Pif che era stato accostato anche al Milan prima dell’inchiesta nata ad inizio settimana. Che la notizia sia uscita dal Giornale, quotidiano fondato da Silvio Berlusconi e da sempre molto vicino alla famiglia, non è per niente un caso. Ma non c’è solo Pif: Gazzetta dello Sport e il giornale monzese Il Cittadino hanno parlato anche dell’interessamento di Orienta Capital Partners, gruppo con il socio fondatore romagnolo Augusto Balestra, ex arbitro. Da Fininvest e dalla famiglia Berlusconi, in queste ore, non sono arrivate smentite e questo è il segnale che si sta entrando in una fase calda. Non ci saranno probabilmente trattative lampo: la sensazione è che il tutto si possa chiudere da qui a fine campionato anche per lasciare lavorare in maniera tranquilla la squadra che sta lottando per un obiettivo importante: la prima qualificazione europea della storia del Monza dopo appena due anni di serie A. Oltre a Orienta e Pif, non sono da escludere altri gruppi che si sono mossi, in questo periodo, all’acquisizione delle quote di maggioranza del Monza.



Ma qual è il futuro della squadra? Le parole di capitan Matteo Pessina a DAZN fanno pensare che ci sia un futuro ancora molto importante. “A Monza sto benissimo e stiamo facendo cose bellissime. Si può crescere tanto, la società ci sta vicina tutti i giorni e vuole crescere ancora, vuole diventare una grande squadra. Per questo dico che la mia prossima grande squadra sarà proprio il Monza, spero di poterla vedere crescere ancora tanto". Parole importanti che danno il senso della percezione che ha la squadra di questo club.



Gli hanno fatto seguito le dichiarazioni di Gianluca Galliani a TV Play sui big in partenza. "Di Gregorio e Colpani hanno contratti lunghi. Se qualcuno vorrà portarli via dal Monza ci sarà da impegnarsi. Di Gregorio è tra i migliori portieri d’Europa, e non è assolutamente certo che possa lasciare. Valentin Carboni ha potenzialità enormi, è un ragazzo intelligente che mi piace tanto. Ha bisogno di esperienza, non può tornare all’Inter ma deve continuare a giocare e a portare avanti un percorso di crescita. Metterlo in un top team ora sarebbe un errore, ma credo proprio che i dirigenti nerazzurri non lo faranno. Questa stagione gli sta servendo per diventare un giocatore migliore".



Galliani Jr. blinda insomma i gioielli con un occhio anche a Raffaele Palladino: "Mio padre Adriano ha questo intuito sugli allenatori, mi diceva da anni che Palladino sarebbe diventato un grandissimo e che aspettava una chance. Dopo quella partenza con un punto in sei giornate sembrava una follia affidare la panchina a un debuttante, ma non è la prima che mio padre e Berlusconi hanno fatto assieme nella loro carriera: è evidente che il curriculum nello sport e non, portino a vedere delle capacità nelle persone che in pochi vedono. Io ho grande stima di Palladino, sia come allenatore che persona". Alla fine resterà anche lui in Brianza? Al momento, è bene specificarlo, ci sono poche speranze, ma da ieri sera, con al'arrivo di Tudor alla Lazio, c'è da depennare una seria candidata al tecnico di Mugnano.