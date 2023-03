Ilconquista il secondo pareggio consecutivo, che allunga a tre i risultati utili di fila per un totale di cinque punti nelle ultime tre gare. Il vantaggio sull’terz’ultimo sale a 15 punti, che a 11 gare dalla conclusione del campionato rappresentano un vantaggio consistente da amministrare.Tuttavia in casa biancorossa qualche rimpianto c’è, non tanto relativamente alla classifica quanto rispetto alla dinamica dei pareggi casalinghi: nelle sei gare disputate all’U-Power Stadium dallo scorso gennaio, la squadra diha raccolto una vittoria, una sconfitta e ben quattro pareggi.Se il 2-2 controè stato sicuramente un risultato prestigioso, era lecito aspettarsi qualcosa di più contro formazioni attardate in classifica come(2-2) e(1-1), oltre che(1-1), affrontato in Brianza prima che la squadra dimettesse il turbo nelle ultime settimane.C’è poi un altro dato significativo che caratterizza il rendimento dell’undici biancorosso: in tutti i pareggi sopra ricordati – ed anche in quello ottenuto in trasferta a– la squadra è sempre andata in svantaggio per poi recuperare il risultato. Se da un lato questo elemento conferma la capacità di reazione e la consapevolezza nei propri mezzi della squadra di, dall’altro sembra suggerire che solo dopo “una scossa” la squadra si esprima al massimo delle sue possibilità.Le motivazioni possono essere diverse: un approccio meno aggressivo alle partite, una certa stanchezza in qualche elemento cardine della squadra, un atteggiamento più prudente degli avversari, ma di certo anche lo stessoha ammesso che uno degli elementi su cui dovrà lavorare è proprio la capacità della sua squadra di mantenere la stessa intensità per tutti i 90 minuti di gioco.Con una salvezza di fatto acquisita e undici partite da giocare, i brianzoli possono ancora crescere e stupire in questo primo, storico campionato di Serie A: sarebbe un vero peccato non riuscire ad esprimere al massimo le potenzialità di un gruppo che, classifica alla mano, con qualche punto in più potrebbe ambire a quel decimo posto indicato come obiettivo danella scorsa estate.Le ultime giornate di campionato costituiranno poi un’opportunità per guardare al futuro, lavorando con anticipo in vista della prossima stagione: i principali elementi sul tavolo sono il rinnovo die il futuro di. Il tecnico campano ha più volte ribadito di non aver ancora parlato del futuro con la società: l’impressione è che nelle prossime settimane, sfruttando anche la sosta per gli impegni della Nazionale, possano arrivare degli aggiornamenti. Per l’esterno brasiliano si starebbero muovendoed, ma l’eco delle prestazioni del capocannoniere monzese è arrivato anche all’estero, con club di prima fascia che seguiranno molto da vicino il talento biancorosso.