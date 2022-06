A pochi giorni dal raduno, il Monza è ancora un cantiere a cielo aperto. La squadra brianzola, al suo primo campionato di serie A, sarà completamente rinnovata nei prossimi giorni. Venerdì i due volti nuovi saranno quelli del difensore Andrea Ranocchia e del portiere Alessio Cragno (oggi le visite mediche e le firme). Due innesti di esperienza per la squadra di Giovanni Stroppa che ora è chiamata a lavorare in entrata e in uscita: non è da escludere che da qui a venerdì arrivino altri giocatori. E' ad un passo, per esempio, la definizione del giovane difensore Carboni del Cagliari. Berlusconi e Galliani puntano ad una squadra con una forte identità italiana e possibilmente con una colonia giovane: anche per questo, nei giorni scorsi, l'ad ha bussato alle porte della Juventus per i giovani Miretti e Fagioli. Per ora da Torino è arrivato un no, ma gli spiragli di trattativa ci sono. Sul 'fronte verde' piacciono il difensore Calafiori (Roma) e il centrocampista Cambiaghi (Atalanta). Con l'Inter c'è un accordo di massima per Stefano Sensi: nelle prossime ore è attesa la risposta del centrocampista ex Sampdoria. A proposito di Samp: nel mirino dei brianzoli c'è sempre Antonio Candreva, uno dei primissimi obiettivi sul mercato del Monza. La trattativa è destinata ad andare in porto. Tante idee per quanto riguarda il reparto avanzato: sfumato quasi sicuramente Pinamonti, il club brianzolo punta deciso su Caprari. Affare complicato visto che il patron del Verona Setti lo ha praticamente tolto dal mercato. Può tornare di moda il nome di Joao Pedro dopo il no alla Salernitana, restano sullo sfondo Ounas e Messias, giocatori che Giovanni Stroppa conosce molto bene. Il lavoro grosso da parte di Galliani e degli uomini mercato Filippo Antonelli e Jean François Modesto sarà quello di piazzare i tanti giocatori in esubero (almeno una ventina). Poi si potrà pensare al grande colpo finale del mercato del Monza: il sogno di Adriano Galliani è quello di riportare in Brianza il monzese Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta. Per ora resta un sogno, ma sicuro non è fantamercato...