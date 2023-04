E' un periodo decisamente sfortunato per il Monza che fa fatica a vincere: solo due i successi negli ultimi due mesi. Contro l'Udinese, però, si sono visti dei segnali di risveglio con una squadra che ha dominato gran parte della gara contro la squadra di Sottil con una formazione senza punte che non ha dato punti di riferimento agli avversari. La squadra di Palladino è sembrata più equilibrata con meno rischi a livello difensivo e decisamente più creativa in avanti. Non è da escludere che l'esperimento con il falso nueve venga ripetuto sabato sera a San Siro nel derby lombardo contro l'Inter.



C'è sempre un Raffaele nel destino del Monza in questa stagione: c'è stato un Raffaele che in panchina ha ridato un'anima a Pessina e compagni (Palladino). C'è un Raffaele al quale ora vanno le preghiere di tutti i tifosi e, più in generale, degli sportivi italiani: le condizioni di Silvio Berlusconi migliorano di giorno in giorno, all'ospedale milanese dove il presidente del Monza è ricoverato da settimana scorsa è ricoverato da settimana scorsa, c'è cauto ottimismo. La speranza è di rivederlo presto allo UPower Stadium da dove manca ormai da otto mesi. Di fronte all'ospedale sventolano le bandiere biancorosse della Curva Davide Pieri: il Monza ha bisogno del suo numero 1...