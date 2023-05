Il Monza gode. Quattro risultati utili di fila e un ottavo posto alla portata. Adriano Galliani ha fissato l'obiettivo nei giorni scorsi: l'ad dei brianzoli vuole arrivare nella parte sinistra della classifica, obiettivo già annunciato ad inizio stagione. Dopo le grandi, insomma, vuole vedere la sua creatura.

Quella creatura che, dopo aver fermato (e battuto) Inter e Juventus, ieri si è permessa il lusso di bloccare sul pareggio anche la Roma di un polemico Josè Mourinho che ha fine partita si è scagliato contro l'arbitro Chiffi. "Uno dei migliori arbitri" gli ha risposto Palladino. Da una parte le polemiche, dall'altra lo stile. Palladino ha dimostrato, ancora una volta di poter combattere contro gli squadroni con la forza delle idee e come vincere anche a livello di comunicazione.

A proposito di comunicazione: quando arriverà questo benedetto rinnovo di contratto tra il tecnico di Mugnano e il Monza? La sensazione è che non sia una decisione veloce. Da una parte c'è, giustamente, Adriano Galliani che preme per avere la firma di quell'allenatore fortemente voluto dal dirigente monzese prima nel settore giovanile e poi in prima squadra, promosso a sorpresa dalla Primavera. Dall'altra Palladino, tecnico rivelazione della serie A di questa stagione, che ha preso tempo valutando forse possibili offerte da parte di top club. La telenovela, insomma, è destinata a durare ancora molto con possibili colpi di scena...