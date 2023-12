Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Vignato, Gomez e Caprari. Mezza squadra fuori con una difesa inedita (e inventata sul momento) visto che Caldirola si è dovuto fermare addirittura nel riscaldamento prepartita. Eppure il Monza è riuscito ugualmente ad aver ragione del Genoa portando a casa tre punti pesantissimi sia in chiave salvezza, ma anche in chiave Europa.

Da ieri Raffaele Palladino ha ammesso di guardarla per davvero quella classifica che vede i brianzoli ancora nella parte sinistra con rinnovate ambizioni europee. Lo scorso anno il piazzamento europeo sfumò all'ultima giornata, quest'anno Pessina e compagni ci vogliono riprovare con più convinzione.

Molto dipenderà anche dal mercato di gennaio: con almeno un paio di rinforzi di qualità, soprattutto nella batteria delle riserve, questa è una squadra che può giocarsela anche con le squadre della parte sinistra della classifica. Anche perché ora al Monza mancano proprio i punti con le big del campionato: le quattro sconfitte sono arrivate con Juventus, Inter, Atalanta e Roma.

A proposito di parte sinistra della classifica, le prossime tre partite con Milan, Fiorentina e Napoli ci daranno una prima risposta se il Monza può giocarsi un posto al sole nella seconda parte di campionato o se deve pensare soltanto a mantenere la categoria. Per pensare in grande si può, che ce vò?