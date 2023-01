Ilcontinua a stupire. La vittoria di ieri contro laè il bis del successo dell'andata contro i bianconeri, unica squadra tra le big battuta dalla truppa brianzola. Vittoria strameritata con una difesa che non ha sbagliato praticamente nulla, un centrocampo che ha sovrastato quello bianconero e un attacco letale capace di capitalizzare al massimo le poche occasioni concesse daie compagni.Il Monza è tornato intra gli applausi e con le inevitabili battute sul pullman con le donne promesso dal patron Silvioai suoi giocatori. Il pullman non è arrivato e chissà se arriverà un acquisto lastminute. Vi diciamo che ad oggi ci sono poche speranze di un rinforzo in queste ultime ore di mercato, ma con Adrianoabbiamo imparato a rimanere sempre all'erta. Il Monza potrebbe non rinforzarsi per due motivi: una squadra che va a mille è quasi impossibile da migliorare. Aggiungiamo che la rosa del Monza, più che rinforzata, andrebbe sfoltita di almeno 4-5 elementi. "Se non parte nessuno, non arriva nessuno" ripeteva Galliani ai tempi del. Una frase ancora attuale che racconta anche la situazione del Monza. Casomai c'è da pensare ai rinnovi: Carlos Augusto è uno dei migliori esterni del campionato, il difensore con più gol realizzati in questa stagione. Va in scadenza nel 2024 e su di lui c'è l'interesse dei principali club europei. L'altro rinnovo, forse ancora più importante, è quello di Raffaele: la costruzione di un Monza sempre più forte passa anche dai rinnovi di questi due tasselli.