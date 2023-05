Continua la marcia trionfale della matricola Monza. Battendo i campioni d'Italia del Napoli, i brianzoli si confermano all'ottavo posto in classifica e continuano a sognare un posto in Europa. Pessina e compagni sono arrivati a sette risultati utili di fila e sperano, nelle ultime tre giornate, di mantenere l'ottava piazza.

La vittoria contro il Napoli non è mai stata in discussione: il Monza ha vinto i duelli in tutti i reparti contro una squadra che non si è presentata all'UPower Stadium non certamente in ciabatte da mare. Lo dimostra il fatto che la squadra di Luciano Spalletti (primo ko da tecnico in Brianza) ha collezionato qualcosa come una ventina di occasioni tra tiri in porta e conclusioni fuori. Partita vera, insomma.

L'altra partita vera (e forse più importante) sarà quella per tenere in Brianza Raffaele Palladino. Corteggiatissimo da tante società, il tecnico rivelazione di questo campionato di serie A continua ad aumentare la schiera dei suoi estimatori. Nei giorni scorsi c'è stato un primo incontro tra l'allenatore e l'ad Adriano Galliani, ma non c'è stata la tanto attesa fumata bianca. "Ci incontreremo nuovamente" ha detto il tecnico in conferenza stampa.

Il Monza, però, ha carta importante da giocarsi: Silvio Berlusconi. Il presidente, le cui condizioni sono in netto miglioramento, potrebbe essere decisivo nel buon esito della trattativa. Difficilmente, nel calcio, qualcuno ha detto di no al Presidente. Succederà anche stavolta? Le speranze per un Palladino bis a Monza ci sono e sono in crescendo.