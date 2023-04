Un'altra vittoria di prestigio. Ilsta concludendo alla grandissima la sua prima storica stagione in serie A. Dopo il successo dicontro l', ecco la vittoria sulla Fiorentina, squadra ancora impegnate nelle Coppe. Vittoria in rimonta che porta i brianzoli ad un passo dalla zona sinistra della classifica.Ed ecco che dopo la partita di ieri, sono arrivate le parole dell'ad Adrianoa Sportmediaset: 'Vogliamo arrivare il più in alto possibile'. Tradotto: ilpunterà ad arrivare ottavo in classifica provando a vincere il 'mini campionato' delle squadre che si sono classificate dopo le big. Non sarà facile, perchèsono avversari forti e con più esperienza in A dei brianzoli, ma la volontà die compagni è quella di chiudere la stagione con un piazzamento di prestigio, ovvero nella parte sinistra della classifica.Intanto, nelle prossime settimane, si aspetta l'ufficialità dell'accordo tra il Monza e Raffaele. Adriano, giusto una settimana fa, aveva detto che non ci saranno problemi per il rinnovo, mentre il tecnico rivelazione della serie A ha preso ancora tempo. Un po' perchè è ancora, giustamente, concentrato su questa stagione: il Monza non è ancora aritmeticamente salvo e vuole proseguire il suo cammino verso la zona nobile della classifica. E un po' perchè probabilmente vuole capire come andrà il puzzle delle panchine il prossimo anno. Qualche top club cambierà e non è da escludere che possa arrivare una chiamata a Monzello. Cosa risponderà Palladino? Lo scopriremo tra qualche settimana...