Il Monza chiude il girone d'andata con un pareggio contro il Sassuolo diventando la prima squadra esordiente, in Serie A, a chiudere l'andata con più di 20 punti conquistati da quando la A è tornata a 20 squadre. Un bel bottino per i biancorossi che, anche a causa della penalizzazione della Juventus, si trovano più vicini alla zona europea della classifica che a quella retrocessione. Il pareggio contro gli emiliani è arrivato al termine di una sfida approcciata male da Pessina e compagni, ma che alla fine sono riusciti a rimettere in sesto grazie ad un ottimo secondo tempo grazie al terzo gol di Gianluca Caprari in due partite. Tre reti pesanti che hanno tolto, di fatto, l'ex Verona dal mercato.

A proposito di mercato, qualcosa si muove anche in casa Monza. È attesa per oggi la firma del terzino sinistro Franco Ezequiel Carboni, classe 2003, di proprietà dell'Inter, ma in prestito a Cagliari in questa prima parte di stagione. Sarà lui l'alternativa del brasiliano Carlos Augusto. Come raccontiamo da tempo, il mercato del Monza è bloccato dalle mancate cessioni che in questo momento stanno fermando eventuali e potenziali trattative. Raffaele Palladino, nei giorni scorsi, aveva pubblicamente chiesto ai giocatori in esubero di lasciare Monza, ma al momento non è partito nessuno.

Tutto fermo dunque, ma da qui alla fine del mercato qualcosa si muoverà in entrata e in uscita. Oltre al difensore di cui vi parlavamo settimana scorsa, occhio anche all'arrivo di un attaccante, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Andrea Petagna. Sull'ex Napoli, negli ultimi giorni, è molto forte la Fiorentina.